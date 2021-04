“Tenebre e ossa”: trama e cast

La nuova saga fantasy tratta dai romanzi di Leigh Bardugo arriva in streaming su Netflix Basata sui romanzi della scrittrice fantasy Leigh Bardugo, la prima stagione della serie tv creata da Eric Heisserer debutta su Netflix il 23 aprile Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Tratta dai romanzi bestseller ambientati nel Grishaverse scritti da Leigh Bardugo e creata da Eric Heisserer, “Tenebre e ossa” fa il suo debutto su Netflix il 23 aprile. La serie tv unisce fantasy e romance in una storia d’avventura, con tanto di universi fantastici, magia e una caparbia eroina chiamata a riportare pace e prosperità tra i regni del suo mondo, dopo anni di lotte tra le caste da cui è popolato e di devastante miseria.

In un tempo indeterminato e in un luogo che ricorda la Russia degli Zar, sconvolto da guerre e povertà, vive la soldatessa e cartografa Alina Starkov (Jessie Mei Li). Il suo legame con l’amico d’infanzia Mal (Archie Renaux) la porta ad unirsi al Primo Esercito, a cui è affidata la difesa del regno di Ravka, durante una pericolosa missione di attraversamento della Faglia: una parete di buio assoluto e una landa di morte, abitata dai rapaci mostri volcra. Durante l’attraversamento e in seguito a un incidente che mette a repentaglio la vita dell’amico, Alina rivela la sua vera identità, anche a lei sconosciuta fino a quel momento. È un’Evocaluce, la Grisha più potente del suo universo, nonché l’unica in grado di dominare la Piccola scienza e provare finalmente a distruggere la Faglia.

I libri

Dei sette libri da cui è composta la saga - di cui gli ultimi due ancora inediti in Italia - questa prima stagione mescola elementi relativi a due volumi: “Tenebre e ossa” e “Sei di corvi” (entrambi editi da Mondadori). Riprendendo moltissimo del mondo narrativo creato da Leigh Bardugo, la serie sviluppa una storia che tiene col fiato sospeso sia nella sua chiave avventurosa sia in quella sentimentale.

Il cast

Nel cast, oltre alla giovanissima Jessie Mei Li che interpreta Alina Starkov e Archie Renaux che è il suo inseparabile amico-fratello-amore non dichiarato Malyen Oretsev, ci sono Ben Barnes (“Westworld”, “The punisher”) nei panni dell’oscuro Generale Kirigan, Freddy Carter in quelli dello strategico Kaz Brekker, capo della banda dei Corvi composta dall’abile e spietata Inej (Amita Suman) e il folle Jesper (Kit Young).

“Tenebre e Ossa” è fondamentalmente la storia di un amore profondo mai dichiarato, a cui a un certo punto si para davanti il fato. La tensione amorosa è il motore che porta a volerne sempre di più, tra una missione e l’altra, tra un ripensamento e un rivelazione, mentre la morale sul senso di appartenenza e sul potere permea tutta la struttura narrativa del fantasy.

È una serie corale animata da tanti personaggi, luoghi ed eventi che siamo certi ci faranno compagnia anche negli anni a venire. Piacerà soprattutto ai più giovani, ma anche a molti amanti delle saghe di genere in stile “Il trono di spade”, per la ricostruzione di mondi, personaggi immaginari e l’utilizzo della magia.