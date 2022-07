“Terminal List”: la serie con Chris Pratt su Prime Video

Basata sul best seller di Jack Carr, racconta la storia di un navy seal assetato di vendetta Giulia Ausani







Vendetta e cospirazioni: sono questi gli ingredienti principali di “Terminal List”, la nuova serie Prime Video con protagonista Chris Pratt (che è anche produttore esecutivo). Basata sul best seller di Jack Carr, è disponibile dal primo luglio ed è composta da otto episodi. Oltre a Pratt, nel cast troviamo anche Constance Wu, Taylor Kitsch e Jeanne Tripplehorn.

La trama

Chris Pratt di “Jurassic World” interpreta James Reece, un Navy Seal che assiste alla morte di tutta la sua squadra per un’imboscata durante un’operazione segreta. Dopo essere tornato a casa con ricordi confusi e un disturbo post-traumatico da stress, scopre che i responsabili della strage sono molto più vicini del previsto. Ma esporre la cospirazione non gli basta: decide così di attuare un violentissimo piano di vendetta.

«Spesso i Navy Seal vengono mostrati come supereroi», ha spiegato Pratt. «Io invece ci tenevo a mostrare Reece con realismo, come un essere umano. Non sa schivare i proiettili, è un uomo normale».

Per tono e genere, la serie è divisa in due parti: i primi tre episodi sono un thriller psicologico in cui anche il pubblico mette in dubbio la verità, poi diventa una storia di vendetta ad alta tensione.