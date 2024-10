“Territory”, la spiegazione del finale

La serie tv australiana dal sapore western con protagonista Anna Torv è tra le più viste su Netflix Emily Lawson (Anna Torv) in una scena di "Territory". Credits: Netflix. Credit: © Netflix. Paolo Di Lorenzo







La febbre d'Australia ha travolto Netflix: sono disponibili i primi sei episodi di "Territory", la serie tv western ambientata nell'outback e con protagonista la famiglia Lawson. Oltre alla gioia di rivedere Anna Torv sui nostri schermi dopo "Fringe" e la troppo breve "Mindhunter", ci regala un racconto non banale che ci prende al lasso già dalla prima inquadratura.

Il finale di "Territory", spiegato

Il finale della prima stagione alza l'asticella sul fronte del dramma. Nella penultima puntata la giovane Susie Lawson (Philippa Northeast) muore tragicamente. La figlia di Graham (Michael Dorman) ed Emily Lawson (Anna Torv) soccombe alle ferite riportate dopo essere stata travolta da un toro. I guai sono solo all'inizio: Sandra Kiry (Sara Wiseman), la spregiudicata madre di Lachie Kirby (Joe Klocek), ha fatto saltare in aria un terreno considerato sacro dai nativi dell'area, così da utilizzarlo per le miniere d'oro.

La situazione precipita e Nolan Brannock (Clarence Ryan) apre il fuoco su Campbell Miller (Jay Ryan), reclutato da Sandra Kirby per fare il lavoro sporco, e i suoi uomini. Non è chiaro se Campbell sia vivo o morto: si sa solo che, alla fine della prima stagione, si trova in ospedale dopo la sparatoria.

Non è finita qui: Colin Lawson (Robert Taylor) spara a Rich Petrakis (Sam Delich), uccidendolo. La patata bollente ora passa ai Lawson: è a loro che Colin affida le chiavi del regno (letteralmente).

Il successo della prima stagione

La serie dal sapore western ha debuttato con 6 milioni e 400 mila visualizzazioni nella sua prima settimana in piattaforma, piazzandosi al terzo posto dei contenuti più visti, a livello globale, su Netflix. "Territory" se l'è dovuta vedere con due giganti: la terza stagione di "Avvocato di difesa" e "This is the Zodiac Speaking: lettere da un serial killer", la docuserie sul famigerato serial killer.

Le critiche sono estremamente positive e la paragonano a colossi come "Succession" e "Yellowstone". Quest'ultima si accinge a concludersi dopo cinque stagioni, lasciando il pubblico orfano di saghe familiari ambientate nei ranch. Certo, non mancheranno gli innumerevoli spin-off come "The Madison", "1944" e la seconda stagione di "1927", ma sta per concludersi un'era, nell'impero di Taylor Sheridan.