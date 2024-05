“Thank you, next” su Netflix: l’amore è un casino

La serie turca che ha affasciato anche l'Italia è davvero speciale. Ecco perché Alessandro Alicandri







C'è una particolare affinità elettiva tra il pubblico italiano e le serie che arrivano dalla Turchia e certamente questo avviene per due motivi ben precisi: il primo, più evidente, è il fascino dei loro attori. Il secondo è la capacità di raccontare i sentimenti più profondi con un sottofondo di ironia.

"Thank you, next" è la serie in otto puntate disponibili su Netflix che affronta lo spettro dei sentimenti d'amore in una sequenza di eventi che tra risate e sensualità, ha anche un velo di mistero che fa da cornice a tutto il resto. Il merito del grande successo che sta avendo anche in Italia è legato senza dubbio alla sua protagonista Leyla Taylan (interpretata dalla bravissima Serenay Sarikaya, che è anche una modella famosissima), un'avvocatessa con la testa per aria che ha appena chiuso una relazione importante per colpa di un tradimento. Il traditore è Ömer, un geometra che in un momento di crisi della relazione con Leyla, si lascia andare a un weekend di fuoco di cui però si è pentito enormemente, essendo ancora innamorato della ragazza che un giorno avrebbe voluto sposare.

Leyla nel frattempo si deve occupare di un complicato caso di divorzio tra la bionda e innamoratissima Tuba e Hakan Kurtas, un ricco imprenditore che tende a divorziare con le donne alle quali si lega in modo sistematico, che appare pre-programmato. Insomma, è un playboy in piena regola che metterà (e non poco) i bastoni tra le ruote alla nostra Leyla. Centrale è Feyyaz (interpretato da Boran Kuzum) un uomo molto affascinante di cui però è difficilissimo fidarsi e che nonostante questo entrerà nella vita di Leyla in modo dirompente... prendendola per la gola, visto che è un bravissimo cuoco.

Tra gli aspetti più interessante di questa serie comedy drama è lo stile di narrazione: ha i connotati di una soap opera, con incastri davvero inaspettati, ma che parla un linguaggio modernissimo, diviso tra social, messaggi visualizzati senza risposta e video compromettenti. Ma c'è anche la profondità di Leyla, una donna matura e indipendente che vorrebbe solo essere felice. Una modernità che si ritrova anche nella colonna sonora: la serie è disseminata di brani pop turchi da classifica.

Il punto di forza di "Thank you, next" è proprio nel carattere di Leyla, capace di rappresentare molto bene le donne del nostro tempo, come una Wikipedia accuratissima del genere femminile. L'eleganza degli abiti, dei gioielli e delle ambientazioni rendono inoltre il prodotto curato e prezioso. Gli uomini, che in questo genere di prodotti sono solitamente così belli da non sembrare veri, qui sembrano (e sono) perfettamente normali, pur nel loro enorme fascino. Se avete voglia di una serie leggera che fa riflettere su come oggi vivere un amore è davvero un casino, questa storia fa apposta per voi.