“The 8 show” su Netflix: la serie coreana che sembra (ma non è) “Squid game”

I thriller basati su giochi più o meno scorretti con un finale che può decidere della tua vita sono ormai un genere che fa storia a sé. Dai manga che hanno ispirato "Hunger games" come "Battle royale" alla serie coreana "Squid game" (che è poi diventata un vero e intrigante game show Netflix), queste storie dal forte impatto psicologico funzionano sempre di più e si evolvono in modo interessante in "The 8 show", serie disponibile su Netflix dal 17 maggio e in seconda posizione tra le più viste sulla piattaforma streaming.

L'ispirazione è un web-comic (fumetti pensati per la pubblicazione on-line che si "sfogliano" a scorrimento verticale) del 2021 di Bae Jin-Soo, non il classico fumettista che non ama farsi vedere in giro, in Sud Corea era già noto per aver partecipato in tv a un dating show.

La trama

La storia è quella di Jin-Su, un commesso in tali difficoltà economica da volersi togliere la vita. Viene invitato a partecipare a un gioco televisivo nel quale in teoria potrebbe ripagare i debiti, contratti per colpa di un esperto di trading on line al quale ha dato troppa fiducia. Dopo qualche esitazione decide di entrare in questo gioco con poche regole: deve scegliere un numero prima di entrare, rinunciare ai suoi effetti personali e potrà guadagnare una cifra che aumenta ogni minuto.

Facile no? Affatto: il complesso sistema di questo show chiede ai partecipanti di provvedere ai propri bisogni, anche primari (come andare in bagno) attraverso l'acquisto di beni che costano mille volte il loro prezzo di mercato, addebitati sul montepremi personale. Sarebbe semplice se il gioco durasse, come previsto, solo 24 ore. Il partecipante non è però uno, ma otto, con condizioni economiche diverse e spesso con la necessità che queste 24 ore durino il più a lungo possibile.

Tutta la serie, che a differenza di altri show simili ha uno sfondo inaspettato di commedia, racconta in stile orwelliano la disperazione di una società fatta di diseguaglianze ed egoismo, ma anche di uno spirito di collaborazione tra un gruppo di persone in una situazione estrema. L'ambizione del gioco, in cui i protagonisti sono identificati con il loro piano di residenza (il protagonista è "Terzo piano"), è quella di ricreare una microsocietà da zero evideziando le crudeli conseguenze che le disparità economiche hanno sugli individui.

Mentre i protagonisti cercano di capire le vere regole del gioco, misteriose e mutevoli, prenderanno coscienza che si tratta di uno show televisivo (uno show nello show), con le sue regole non scritte e le sue necessità di intrattenimento. Preparatevi a continui colpi di scena, personaggi portati all'esasperazione e momenti di tensione altissima. Una menzione speciale va a "Ottavo piano", interpretata da Chun Woo-hee: folle, intelligentissima e del tutto imprevedibile.