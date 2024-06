“The Acolyte”, c’è una Jedi da catturare

Si puo' vedere su

In una galassia lontana lontana... si svolge “The acolyte - La seguace”, nuova serie di “Star Wars” disponibile su Disney+ dal 5 giugno.

Ambientata circa un secolo prima di “La minaccia fantasma”, mescola azione, crime e fantascienza per raccontare una scia di misteriosi crimini che mettono un gruppo di Jedi sulle tracce di Mae (Amandla Stenberg), una ex Padawan che dopo aver lasciato il culto è diventata una temibile guerriera.

«Mae è incastrata in un’ideologia che le hanno inculcato da bambina» ci ha detto la creatrice della serie, Leslye Headland. «Quando impari un preciso codice morale da giovane, finisce che te lo porti dietro anche nell’età adulta, spesso senza mai metterlo in dubbio. Adesso Mae si trova costretta a fare i conti con il suo passato e tutte le sue certezze potrebbero crollare».

La serie esplora la dualità del concetto di bene e male anche all’interno dell’ordine Jedi: Sol (Lee Jung-jae), ex maestro di Mae, è a sua volta sfaccettato e lontano dalla perfezione.

Per le scene di combattimento, Leslye Headland ha preso come ispirazione “Kill Bill” di Tarantino e i film di arti marziali. «Non volevo che i duelli sembrassero troppo moderni, con tanti tagli in fase di montaggio» ci ha raccontato. «Lo standard di riferimento era il combattimento tra Obi-Wan e Darth Maul in “La minaccia fantasma”. Abbiamo provato a ricreare una cosa simile».