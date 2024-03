“The Acolyte: La seguace”, la nuova serie di “Star Wars” ci porta nell’Alta Repubblica

Su Disney+ a giugno arriva la nuova serie targata Lucasfilm con Amandla Stenberg Amandla Stenberg in "The Acolyte" Credit: © Disney+ Alessandro Alicandri







"The Acolyte: La seguace", la serie targata Lucasfilm e basata sull'universo di "Star Wars", è in arrivo su Disney+ il prossimo 5 giugno con i suoi primi due episodi. Siete pronti a scoprire i misteri dell'Alta Repubblica? In un periodo antecedente al mondo creato da George Lucas, regnava, per quanto precaria, una pace assoluta. Le minacce di popoli lontani, con regole di vita spietate, dovevano ancora mostrare la loro sete di potere.

In questo scenario (già esplorato negli ultimi quattro anni da fumetti e libri editi anche in Italia) si consumano gli eventi della serie co-prodotta, scritta e diretta (per i primi due episodi) da Leslye Headland, la donna dietro al successo di "Russian doll".

La trama

Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra.

Il cast

La protagonista - interpretata da Amandla Stenberg - è Mae, una Padawan che per motivi ancora da scoprire diventa una guerriera pericolosissima. Circondata da Jedi da una parte e furfanti dall'altra, sceglierà poi il suo destino.