“The Adam Project”: trama, cast e trailer

Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener e Zoe Saldana sono i protagonisti di “The Adam Project”, il film disponibile su Netflix dall'11 marzo che racconta, incorniciato in una storia di fantascienza che ha molto del classico di genere per ragazzi Anni 80, l’elaborazione del lutto da parte di un uomo in seguito alla perdita del padre.

Il regista di “The Adam Project” è Shawn Levy (“Free Guy - Eroe per gioco”) che con le atmosfere sci-fi e col cinema per ragazzi ha già dato prova di saperci fare con alcuni episodi di “Stranger Things”. “The Adam Project” parla di un trauma che innesca una funambolesca avventura, vissuta dal protagonista come cammino verso la consapevolezza e la risoluzione di un fatto doloroso legato al proprio passato-futuro. Il finale, come nelle più belle favole a cui il cinema e la tv ci stanno abituando negli ultimi anni raccontando la morte, non trova a tutti i costi un lieto fine.

Il film inizia nel futuro, nel 2050, quando un pilota (Ryan Reynolds) in grado di viaggiare nel tempo è costretto, per emergenza, a fare un salto nel 2022, dove incontra se stesso ancora bambino (Walker Scobell). Il suo sé giovane capisce subito di trovarsi di fronte alla sua versione adulta e accetta di collaborare con l’uomo, finito lì durante una missione per scongiurare un futuro apocalittico. Un altro degli obiettivi per cui desidera alterare la linea temporale è quello di riavere con sé suo padre, morto circa un anno prima a causa di un incidente.

Più sentimentale che action, la nuova produzione Netflix è una bella storia da guardare tutti insieme in famiglia, con tanto di morale su come sia importante rimanere legati ai propri valori. Non solo: è un film con un cast stellare, in cui Ryan Reynolds dimostra un’altra volta la sua bravura nel sapersi destreggiare tra ironia e dramma, accompagnato dal giovane e promettente Walker Scobell, dal sempre sorprendente Mark Ruffalo, oltre che da tre attrici meravigliose come Jennifer Garner, Catherine Keener e Zoe Saldana.

