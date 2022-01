“The Afterparty”: reunion scolastica con delitto

Crime comedy in streaming dal 28 gennaio, la serie racconta una festa tra compagni del liceo finita male, tra vecchi amori, rancori e nuove vite "The Afterparty", la nuova serie Apple TV+ che unisce crime e commedia, debutta in streaming il 28 gennaio Valentina Barzaghi







Sulla scia di successi come “Cena con delitto - Knives Out” e “Only murders in the building” arriva il 28 gennaio su Apple Tv+ una nuova serie che unisce giallo e commedia. S’intitola “The afterparty” e racconta un post festa con delitto tra ex compagni del liceo. La vittima è il padrone di casa, una pop star di fama internazionale interpretata da Dave Franco (“Cattivi vicini”, “21 Jump Street”).

Nel corso delle sue otto puntate, la serie creata e diretta da Christopher Miller - il “papà” di “Piovono polpette”, “The Lego Movie” e “21 Jump Street”, insieme a Phil Lord - ricostruisce quanto accaduto. La narrazione dei fatti viene lasciata alla voce dei protagonisti di quella notte che, uno per puntata, raccontano alla carismatica e un po’ folle Detective Danner, la propria versione di quanto visto o vissuto.

“The Afterparty” si muove su classico impianto crime in stile Agatha Christie: in un luogo circoscritto avviene un crimine, un omicidio, su cui un esperto è chiamato a indagare per scoprire chi sia il colpevole, che si trova ancora tra quelle mura. A un’architettura narrativa ormai conosciuta dal pubblico, la serie aggiunge però una vena ironica e ne approfitta per giocare con situazioni, atmosfere ed eventi attraverso la regia, strizzando l’occhio a generi diversi. Dalla classica love story al cartoon, la serie ripercorre gli accadimenti in loop, adattandosi ogni volta alla narrativa più adatta al protagonista della puntata.

Oltre a Dave Franco nel ruolo del divo Xavier, nella serie ci sono Sam Richardson in quello del romantico Aniq, innamorato da sempre di Zoe, interpretata da Zoe Chao, che però è sposata-divorziata da Brett (Ike Barinholtz), che non lasciarla andare a nuove esperienze. Ben Schwartz è il compagnone Yasper, Genevieve Angelson è l’enigmatica Indigo, Ilana Glazer è la silenziosa Chelsea. Nei panni del Dective Danner troviamo Tiffany Hiddish, mentre John Early è la sua spalla, il Detective Gulp.