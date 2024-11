“The Agency”, arriva la serie tv con Richard Gere

Richard Gere e Michael Fassbender protagonisti della serie tv in arrivo su Paramount+: produce George Clooney Richard Gere in una scena di "The Agency". Credit: © Paramount+. Paolo Di Lorenzo







Si puo' vedere su

Paramount+ cala il suo poker d'assi di fine anno. Arriva a fine mese la nuova serie tv con protagonisti Richard Gere e Michael Fassbender e prodotta da George Clooney.

La data di uscita

Bisognerà aspettare molto poco per vedere la spy story targata Paramount. I primi due episodi debuttano il 30 novembre in Italia, oltre che nel Regno Unito, Canada, Australia, Germania, America Latina e Brasile. Ogni sabato debutterà un episodio inedito in piattaforma fino al 25 gennaio 2025.

La trama

Tratto dall'acclamato dramma francese "Le Bureau des Légendes" creato da Eric Rochant, il thriller politico segue Martian (Fassbender), un agente segreto della CIA, a cui viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l'amore che si è lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore, gettando entrambi in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio.

Il cast

Il protagonista è il due volte candidato all'Oscar Michael Fassbender, che oltre a vestire i panni di Martian è anche produttore esecutivo della serie. Jeffrey Wright presta il volto a Henry, il direttore delle operazioni e mentore di Martian. Richard Gere interpreta Bosko, il capo della stazione di Londra con un passato ricco di storia dopo aver prestato servizio come agente sotto copertura per otto anni. Jodie Turner-Smith entra in scena in qualità di Sami Zahir, un professore di antropologia sociale che ha una storia con Martian, interpretato da Michael Fassbender. Hugh Bonneville è James Richardson, un agente britannico con un lungo trascorso che lo lega a Martian. Infine Dominic West è il direttore della CIA.

Completano il cast Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon, Reza Brojerdi, Adam Nagaitis, Ambreen Razia, Bilal Hasna, David Harewood, Kurt Egyiawan, Ray BLK, Sabrina Wu e Tom Vaughan-Lawlor.

Gli episodi

Sono in tutto 10 gli episodi che costituiscono la prima stagione della serie e Joe Wright ("M. Il figlio del Secolo") è il regista dei primi due. Le riprese si sono svolte tra Londra, Tallin in Estonia e Il Cairo in Egitto.

Il trailer