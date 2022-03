“The Americans”, una serie di spionaggio superlativa. Da vedere su Disney+

Siamo all’inizio degli Anni 80 e due agenti del Kgb vivono sotto copertura negli USA Matteo Valsecchi







Se amate le serie di spionaggio, questo è il vostro pane. “The Americans” è un prodotto superlativo, che cresce stagione dopo stagione fino ad arrivare a un finale che davvero vi strapperà via il fiato. La storia? Siamo all’inizio degli Anni 80 e Philip (Matthew Rhys) ed Elizabeth Jennings (Keri Russell) sono due agenti segreti sovietici del Kgb, membri del direttorato “S”. Ossia vivono negli Stati Uniti come due cittadini americani, ma fanno di tutto per raccogliere informazioni su armi segrete e operazioni militari. E per portare a termine le loro missioni assumono anche altre identità, usando decine di travestimenti.

Pura finzione? Non del tutto. Infatti, seppur la serie non sia un’esplicita autobiografia, le vicende di Philip ed Elizabeth ricordano quelle di due veri agenti russi. “The Americans” conta sei stagioni e, oltre agli aspetti spionistici, una colonna fondamentale del racconto è il rapporto umano tra i due protagonisti: “sposati“ solo per lavoro, ma poi profondamente legati l’uno all’altra.