“The Baby”, la nuova comedy horror tra ironia e brividi

Su Sky venerdì 17 giugno debutta una nuova serie della stessa casa di produzione di "Chernobyl" e "Landscapers" Cecilia Uzzo







Fa paura e ridere nello stesso tempo "The Baby", la nuova serie che debutta venerdì 17 giugno su Sky Atlantic e in streaming su Now, anche disponibile on demand, in seconda serata dopo "Il villaggio dei dannati". Coprodotta da Sky e HBO, viene definita una commedia horror, poiché combina un registro ironico sul tema della maternità (quella non voluta) a elementi sovrannaturali.

Questa particolare miniserie è prodotta da Sister, la stessa casa di produzione di "Chernobyl" e della più recente "Landscapers – Un crimine quasi perfetto". "The Baby" racconta in otto episodi la storia di una donna di trentotto anni determinata a non piegarsi alle sollecitazioni sociali che la vorrebbero madre entusiasta. La sua vita, tuttavia, subisce una svolta a dir poco radicale quando si ritrova improvvisamente a doversi prendere cura di un bambino. Non solo perché è tutto ciò che non voleva, ma anche perché il piccolo in questione non è un bambino come tutti gli altri.

La trama

A 38 anni, la protagonista Samantha è l’unica del suo gruppo di amici a non avere figli e proprio non sopporta i bambini. Di colpo, si ritrova suo malgrado a fare i conti proprio con un bambino piccolo, che le cade letteralmente tra le braccia. Il bimbo le stravolge la vita, ma non è questo l’unico problema: per quanto tenero e carino, è anche un manipolatore dotato di strani poteri. La donna cerca di sbarazzarsene, ma sembra proprio che sia lui ad averla scelta. Quando il piccolo è in pericolo di vita, Natasha è costretta a trovare una soluzione, ricongiungendosi con la sorella Bobbi e collaborando con l'enigmatica signora Eaves che ha un interesse inspiegabile per il bambino.

Il trailer

Il cast

Interprete della protagonista Samantha è Michelle De Swarte, volto noto nella serie Netflix "The Dutchess", affiancata da Amira Ghazalla ("The Rhythm Section") nel ruolo della una misteriosa signora tanto interessata al bambino e da Amber Grappy nei panni della sorella minore di Natasha. Il resto del cast annovera Patrice Naiambana ("Spectre"), Sinéad Cusack ("Marcella"), Shvorne Marks ("Endeavour"), Isy Suttie ("Peep Show"), Tanya Reynolds ("Sex Education"), Seyan Sarvan ("It's a Sin"), Karl Davies ("The Tower") e Divian Ladwa ("Ant-Man and the Wasp").