“The bad batch 2”, in guerra per sopravvivere

Inizio dell’anno coi fiocchi per i fan della saga di “Star Wars”: il 4 gennaio su Disney+ prende il via la seconda stagione di “The bad batch” con i primi due episodi. Per chi non la conoscesse, si tratta di una serie animata che racconta le avventure di una squadra speciale di soldati cloni “avariati”, ex membri dell’esercito della Repubblica. Con la nascita dell’Impero, hanno deciso di disertare e mettersi in proprio, dedicandosi a missioni speciali. Nella prima stagione li abbiamo visti protagonisti soprattutto di un filone narrativo: proteggere la piccola Omega.

Lei è una bambina veramente unica (non vi diciamo nulla per non rovinarvi la sorpresa) al punto di essere ricercatissima dall’Impero. In questo nuovo capitolo incontriamo subito i nostri eroi in viaggio da un pianeta a un altro per cercare di racimolare i soldi, non sempre legalmente, che gli consentano di tirare avanti. E la prima missione sembra già impossibile: infiltrarsi nel castello del conte Dooku, il perfido ex jedi ucciso da Anakin Skywalker, che aveva tradito la Repubblica diventando allievo di Palpatine, il perfido Sith.