“The Bad Batch”, le guerre stellari sono animate

Il già ricchissimo universo di “Star Wars” continua imperterrito ad allargarsi. Questa volta è il turno della serie animata “The Bad Batch”, che segue le avventure di un gruppo di cinque cloni sperimentali d’élite.

La celebre guerra dei cloni (raccontata nelle sette stagioni di “Star Wars: The Clone Wars”) si è ormai conclusa e i membri di questa super-squadra d’assalto stanno cercando la propria strada in una galassia in rapido cambiamento. Ciascun membro della “Clone Force 99”, conosciuta anche come la “Bad Batch” che dà il titolo alla serie, ha una sua abilità specifica da utilizzare per portare a termine una serie di missioni. I nomi di questi nuovi eroi? Hunter, Echo, Tech, Crosshair e Wrecker. E attenzione perché il loro nemico giurato è una vecchia conoscenza del mondo di “Star Wars”: il perfido Grand Moff Tarkin (che fu interpretato da Peter Cushing).