“The bad guy” arriva su Rai2 in seconda serata

È la serie tv con Luigi Lo Cascio nel ruolo di un magistrato indagato per mafia Solange Savagnone







Una serie originalissima, girata molto bene e con un grande cast. "The bad guy", sei episodi in onda in seconda serata su Rai2 da mercoledì 30 ottobre (era già uscita su Prime Video nel 2022), è la storia del pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio). Un personaggio carismatico, sopra le righe, ironico e vendicativo che, dopo aver dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia, viene accusato di essere un mafioso e condannato. Nino decide così di vendicarsi diventando il “bad guy” (che in inglese significa cattivo ragazzo) in cui è stato ingiustamente trasformato. Il tutto raccontato in modo a tratti surreale, spesso grottesco, mai banale e condito da effetti speciali davvero unici.

Luigi Lo Cascio ci ha spiegato che è stato piuttosto facile creare questo personaggio: «È quello che mi ha richiesto meno studio. Di mio ci ho messo il modo di parlare, lo sguardo, la voce e la sensibilità. Il personaggio era già ben delineato: la sua rinite, l’aspetto godereccio (anche io amo i ricci di mare e la prima scena in cui li mangio è stato uno dei momenti più belli da girare). Ecco, lui è un bravo cuoco a differenza mia. È serio sul lavoro, bruttino, ma ha qualcosa di sensuale: non si vergogna dei suoi limiti e delle cose più fastidiose che ha». Inevitabile recitare con il sorriso quando si ha la fortuna di lavorare in una serie come questa: «Mi sono molto divertito. Ma di un divertimento appassionato, pieno e profondo che avevo provato già leggendo la sceneggiatura. Poi sul set la verve, la follia visionaria e umoristica dei registi (Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, ndr) si è moltiplicata. Siamo entrati dentro il loro sogno pazzo. Mi sono divertito anche a passare da una identità all’altra. A un certo punto Nino si trasforma per vendicarsi e diventa il contrario di quello che era. Da Pm onesto e determinato, per quanto ruvido, diventa un cattivo ragazzo. Altra cosa che mi è piaciuta molto è stata il fatto di recitare in palermitano». Nel cast c’è anche Claudia Pandolfi, nei panni di Luvi, avvocata nonché moglie di Nino: «Interpreto un personaggio che è ciò che non ti aspetti: si vede attraverso un percorso con un respiro che attraversa tutta la serie. Ho interpretato tanti ruoli di donne forti, commissarie, procuratrici, ma per Luvi mi è stato chiesto altro. Qui c’è un elemento di sovversione e di sorpresa che mi ha conquistato immediatamente».

La storia continua con la seconda stagione su Prime Video

Dal 5 dicembre su Prime Video arriva la seconda stagione di "The bad guy" che si concentra sulla caccia all’introvabile archivio del boss Mariano Suro (Antonio Catania). Qui ci sono le prove dei legami tra Stato e mafia. Una bomba a orologeria pronta a esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene. New entry, Stefano Accorsi in un ruolo misterioso.