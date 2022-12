“The Bad Guy”: la serie che racconta la mafia tra crime e commedia

Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e i registi ci parlano della nuova serie italiana di Prime Video Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio in "The Bad Guy" Credit: © Prime Video Cecilia Uzzo







È davvero qualcosa di completamente nuovo, "The Bad Guy", serie in 5 puntate che debutta l’8 dicembre su Prime Video (con i primi tre episodi). Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi sono protagonisti di una storia di mafia, ma non solo: i temi e i toni del titolo scritto da Giuseppe G. Stasi (con Ludovica Rampoldi, Davide Serino) che lo ha anche diretto con Giancarlo Fontana, sono talmente tanti che è difficile definire "The Bad Guy". «È un crimedy, perché è sia crime sia commedia» suggeriscono i registi, che hanno anche raccontato l’intero progetto, decisamente inedito.

«Il lavoro si è svolto in maniera molto naturale, le riunioni di sceneggiatura con Ludovica Rampoldi e Davide Serino avvenivano in uno stato febbrile, passavamo freneticamente da una cosa all'altra, nella serie sono finite davvero tante cose» racconta Giuseppe G. Stasi. «L’abbiamo girata partendo dalla realtà che è sempre molto sfaccettata e piena di contraddizioni, abbiamo dato lo stile che amiamo, prendendo le distanze per raccontare una storia di mafia con ironia e molta dissacralità» aggiunge Giancarlo Fontana.

La ricchezza dei temi e la complessità della storia di "The Bad Guy" si traduce anche nei personaggi, di cui G. Stasi dice: «A noi piacciono tutti i personaggi, ognuno di loro doveva rappresentare un vizio, una meschinità legata al nostro essere italiani, anche perché l'Italia è la nostra prima fonte di ispirazione, questa serie deve parlare dell'Italia».

A proposito di personaggi, nel cast che comprende Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, spiccano ovviamente i protagonisti. Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi interpretano Nino Scotellaro, magistrato accusato di essere mafioso, che si trasforma in “cattivo” per vendicarsi, e sua moglie Luvi, avvocato e figlia di un altro magistrato anti-mafia, ucciso molti anni prima. Ecco cosa ci hanno detto dei loro personaggi.

Luigi Lo Cascio: «Fin dall'inizio vediamo il rapporto di Nino Scotellaro con i mafiosi, ne conosce la lingua, le debolezze. Quando decide di trasformarsi ha molto chiaro il modello che ha di fronte e decide di diventarlo indossando una maschera. Non diventa subito cattivo, nel corso del tempo si scopre se il fatto di essere altro (così "cattivo", spietato) è qualcosa che può diventare un elemento del suo carattere o rimarrà soltanto rappresentazione».

Claudia Pandolfi: «Interpreto un personaggio che è ciò che non ti aspetti, si vede attraverso un percorso con un respiro che attraversa tutta la serie. Ho interpretato tanti ruoli di donne grandi, commissario, procuratore, ma per Luvi mi è stato chiesto altro, qui c'è un elemento di sovversione e di sorpresa che mi ha conquistato immediatamente».

Sia Lo Cascio che Pandolfi in curriculum hanno diversi titoli che riguardano la mafia, eppure "The Bad Guy" è stato qualcosa di completamente diverso e nuovo, che li catturati fin dal copione. «Già a leggere i sei tomi di sceneggiatura avevo l'idea che fossero perfino pochi, avevo voglia di continuare a leggere, non solo per sapere come finisce la storia, ma era soprattutto il fatto di non voler smettere di provare questa sensazione di novità, di allegria, turbamento... Nella trasformazione dei personaggi c'è qualche cosa di nuovo, di esaltante, ma anche qualcosa che si perde, quindi c'è un sottofondo di nostalgia e di malinconia della vita di prima – spiega Luigi Lo Cascio – Il tutto dentro un clima di divertimento di invenzione continua. Tutti i personaggi riflettono nel loro piccolo quella che è l'invenzione della serie in generale, il fatto che dentro di loro c'è il dramma, il comico, c'è l'apoteosi in cui sono magnifici, poi il momento in cui cadono e si infangano. Tutto questo è molto forte ed è una grande risorsa per un attore che vuole fare qualcosa di nuovo espressivamente».