“The Bad Guy”: Luigi Lo Cascio da eroe a cattivo

Era stata preannunciata tra le novità in arrivo su Prime Video: è in arrivo a dicembre "The Bad Guy", la nuova serie Original italiana con Luigi Lo Cascio. Una serie che «unisce il crime con la dark comedy», racconta una storia di vendetta da parte di un magistrato antimafia, caduto in disgrazia dopo una condanna ingiusta. Il titolo è infatti promosso dalla frase che riassume la storia: «Chiunque può essere il cattivo, anche un eroe».

Composta da sei puntate, la serie sarà distribuita in due parti su Prime Video. I primi tre episodi debuttano l'8 dicembre, mentre gli ultimi tre saranno disponibili la settimana successiva, dal 15 dicembre.

Autrice è Ludovica Rampoldi che ha firmato per la televisione di titoli come "1992" e "1993", "Gomorra - La serie", "In treatment", mentre nel cinema ha scritto sceneggiature per registi come Gabriele Salvatores ("Il ragazzo invisibile" e il suo sequel "Il ragazzo invisibile - Seconda generazione") e Marco Bellocchio ("Il traditore", "Esterno Notte"). Alla sceneggiatura di "The Bad Guy" c'è anche Davide Serino ("Esterno Notte", "Il Re") e Giuseppe G. Stasi, coinvolto anche nella regia con Giancarlo Fontana, con cui ha co-diretto i film "Metti la nonna in freezer" e "Bentornato Presidente".

La trama

La serie segue la storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

Il cast

Luigi Lo Cascio interpreta il protagonista, il PM Nino Scotellaro, ma nel cast ci sono anche Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania e Fabrizio Ferracane.

