“The Bad Guy”, Stefano Accorsi nella seconda stagione

Arriva la conferma del rinnovo di "The Bad Guy" e tra le novità più grandi della seconda stagione della serie c'è l'ingresso nel cast di Stefano Accorsi. Debutterà in Italia su Prime Video nel 2025 e sarà poi trasmessa da Rai che manderà in onda anche la prima stagione in chiaro.

Tornano Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio che interpreta il protagonista Nino Scotellaro, integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di vendicarsi. I nuovi episodi formano un ponte tra passato e futuro, tra rimpianti e rimorsi e il desiderio di una nuova vita, mescolando crime e dark comedy.

Le riprese si sono svolte tra Lazio, Emilia Romagna e Sicilia e i due protagonisti saranno affiancati da Selene Caramazza, Giulia Maenza e Antonio Catania.

Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi nella seconda sagione di "The Bad Guy" Credit: © Kimberley Ross

Diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, la serie è creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi e scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi.