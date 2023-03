“The bear”: il teaser trailer della seconda stagione

Si puo' vedere su

È stata una delle serie del 2022 "The bear" e sta già per tornare con la seconda stagione, per la precisione il prossimo giugno (in Italia su Disney+). Con un teaser trailer Hulu ha anticipato i nuovi episodi: saranno dieci, due in più rispetto alla precedente.

Il teaser

Le anticipazioni della seconda stagione

Non ci sono ancora molti dettagli sulla trama delle nuove puntate, tuttavia sui profili social della serie si legge: «Non è una riapertura, ma una rinascita». Nel finale della prima stagione, Carmy aveva deciso di chiudere The Beef per aprire un nuovo ristorante e nel teaser vediamo lo staff intento a smantellare l'attività di famiglia. Non sarà una transizione semplice da affrontare e ognun personaggio vivrà a modo suo questa nuova sfida.

Il cast

Di certo torneranno i personaggi principali, a cominciare dal protagonista Jeremy Allen White, che ha già vinto un Golden Globe proprio per la sua interpretazione dello chef Carmen “Carmy” Berzatto. Il cast dovrebbe quindi riproporre anche Ebon Moss-Bachrach (Richard "Richie" Jerimovich), Ayo Edebiri (Sydney Adamu), Abby Elliott (Natalie "Sugar" Berzatto), Lionel Boyce (Marcus), Liza Colón-Zayas (Tina), Edwin Lee Gibson (Ebraheim) e Matty Matheson (Neil Fak).