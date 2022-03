“The bold type”, una serie al femminile. Da vedere su Netflix

Le avventure, i problemi e le battaglie per dare voce alle donne di tre ragazze a New York Stefania Zizzari







Avete divorato “Sex and the city”? Avete voglia di seguire una serie al femminile? Le protagoniste di “The bold type” sono tre amiche che vivono a New York e lavorano per “Scarlet”, un famoso magazine. Jane Sloan (Katie Stevens) è una redattrice, Kat Edison (Aisha Dee) è la responsabile dei social media e Sutton Brady (Meghann Fahy) si occupa del reparto moda.

Le tre ragazze si sono incontrate nel loro primo giorno di lavoro per “Scarlet”, sono subito diventate amiche e non si sono più lasciate. Nelle quattro stagioni della serie disponibili su Netflix (trovate le prime tre anche su Prime Video, mentre la quinta e ultima arriverà nel 2023) si rincorrono le avventure (sentimentali e non solo), i problemi (di lavoro e di cuore) e le battaglie per dare voce alle donne da portare avanti sul giornale. E tutto questo, tra risate, lacrime, incomprensioni, emozioni, è legato da un filo conduttore che non si spezza: la loro incrollabile amicizia. Il punto di riferimento di Jane, Kat e Sutton, sia nella vita professionale sia in quella personale, è la tostissima e affascinante direttrice di “Scarlet” Jacqueline Carlyle (Melora Hardin).