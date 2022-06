“The Boys 3”: il ritorno dei diabolici supereroi

I nuovi episodi della serie più sfrontata, spietata e divertente della tv in streaming, con protagonista un gruppo di supereroi che abusa dei propri poteri Valentina Barzaghi







L’attesa è terminata: la terza stagione di “The Boys” arriva su Prime Video il 3 giugno. Otto nuovi episodi che verranno rilasciati in streaming uno alla settimana, ogni venerdì, fino all’8 luglio. Basata sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie creata da Eric Kripke è la storia di un gruppo di supereroi eretti a protettori dell’umanità, in realtà spietati e doppiogiochisti, che abusano dei propri poteri per incutere timore e per scopi perlopiù personali.

Dove eravamo rimasti

Nella seconda stagione di “The Boys” avevamo lasciato i protagonisti alla fine di quello che possiamo definire un ciclo narrativo, pronti per iniziarne uno nuovo. I “boys” di Billy Butcher sono infatti venuti alla resa dei conti con la Vought e i suoi temuti supereroi.

Attenzione spoiler, se non avete visto la seconda stagione saltate questo paragrafo

Muore Becca lasciando Billy e suo figlio Ryan che, disperato, scaglia i poteri che ha ereditato dal padre, il Patriota - Homelander, contro Stormfront. Homelander, nel frattempo, vittima dei ricatti di Maeve, intenzionata a divulgare un filmato che eclisserebbe definitivamente la sua figura, perde sempre più presa sul suo team. I “boys”, finita e vinta la partita, sono liberi di ricominciare le proprie vite: Mother’s Milk torna dalla famiglia, Frenchie e Kimiko continuano a stare insieme, Hughie inizia da zero con un nuovo lavoro (che sul finale però scopriamo essere un inganno) e una convivenza con Annie - Starlight.

La trama

La terza stagione riparte da qui: mostrandoceli ognuno alle prese col proprio presente. Chi di loro pensa di essersi liberato della vecchia caccia al “sup”, però, si sbaglia. Hughie ben presto capisce di lavorare per uno di loro, Butcher non si è mai dato tregua e va incontro a nuove rivelazioni e rischiose soluzioni, Mother’s Milk è deciso a vendicare il suo drammatico passato familiare ritrovando un celebre supereroe chiamato Soldier Boy.

Ricca ancora una volta di colpi di scena, la terza stagione non perde nessuno degli elementi che hanno fatto tanto amare questa serie, che è stata in grado di rivisitare i supereroi in modo unico: divertimento, eccesso, cattiveria, critica alla società contemporanea. Dalla falsità dei media al buonismo solo di facciata di chi è investito di cariche pubbliche, dalla presa in giro dei supereroi a quella del loro racconto cinematografico: “The Boys” scardina gli stilemi del genere e propone qualcosa di nuovo e rigenerante sia nel panorama "superhero" sia in quello seriale.

La serie continua anche a parlare di politica, di abuso di potere e di problematiche reali - dal razzismo al maschilismo - con schiettezza, una punta d’acidità e tanto sarcasmo. Si ride, tanto, seppur sempre con un retrogusto amaro.

La terza stagione è un crescendo di tensione. Homelander è sempre più odioso. Butcher lo segue a tratti. Frenchie e Kimiko sono ancora una delle coppie più speciali che la tv ci abbia regalato. Hughie sta cambiando.

Il cast

Il cast, che include sempre Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone e Karen Fukuhara, Claudia Doumit, vede l’ingresso di nuovi personaggi e sorprendenti camei.