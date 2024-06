“The Boys 4”, riecco i supereroi più crudeli della tv

Arriva la quarta stagione del fenomeno di Prime Video Alessandro Alicandri







Dal 13 giugno, con i primi tre episodi della quarta stagione, tornano su Prime Video i supereroi più “crudeli” della tv. L’arrivo di Soldatino, l’ascesa di Victoria Neuman e l’imminente morte di Billy Butcher sono la punta dell’iceberg di una storia, quella di “The Boys”, sempre più al limite.

Come si è potuto vedere anche nello spin-off “Gen V” (disponibile su Prime Video) esiste un virus in grado di uccidere i Super. Billy, rigettato dalla squadra dei “The Boys”, cercherà di ritrovare le sue vesti da leader con un piano fuori di testa e con l’aiuto dell’informatore Joe Kessler. La serie è stata già rinnovata per una quinta stagione.