“The Boys”: cosa dovreste sapere sulla nuova serie Amazon

24 Luglio 2019 | 14:56 di Giulia Ausani

Se siete stufi delle solite storie di supereroi, "The Boys" è quello che fa per voi. La nuova serie Amazon, in arrivo su Prime Video il 26 luglio, è tratta dagli omonimi fumetti e segue le vicende di uno sgangherato gruppo di normali esseri umani decisi a far fuori i supereroi più potenti del pianeta, in un mondo in cui questi ultimi sono non solo delle supercelebrità potenti quanto i politici, ma anche profondamente corrotti, disonesti e convinti di essere al di sopra della legge.

Creata da Eric Kripke (il creatore di "Supernatural"), che della serie è anche produttore esecutivo insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver (che hanno già curato l'adattamento tv di un altro fumetto, "Preacher"), "The Boys" è già stata rinnovata per una seconda stagione. I fumetti in Italia sono editi da Panini Comics, e al momento sono disponibili i primi cinque volumi (su sei).