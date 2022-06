“The Boys”: riusciranno a smascherare i finti buoni?

Su Prime Video arriva la terza stagione della serie con i supereroi più scorretti della storia "The boys" Credit: © Prime Video Danilo Gallo







«Per una volta giocheremo alla pari». In questa frase c’è gran parte del senso, ma non tutto, della terza stagione di “The Boys”. Otto episodi (che si aggiungono ai precedenti 16): i primi tre saranno disponibili su Prime Video dal 3 giugno, gli altri ogni venerdì a cadenza settimanale.

Riassumiamo: i Sette, popolarissimi supereroi, sono ormai parte della vita quotidiana ma bontà e altruismo sono solo una copertura per una “macchina da soldi” che copre ogni loro scelleratezza pur di evitare di mettere a rischio gli affari. Il capo dei Sette è Patriota contro cui si battono i “Boys”, una piccola armata Brancaleone guidata da Billy Butcher, ex membro delle forze speciali. Dopo il cruento finale della seconda stagione ora siamo in una sorta di tregua: i “Boys” lavorano ufficialmente per il governo e a Billy tocca prendere ordini dal nerd Hughie. Quanto durerà questa apparente stabilità? Il sangue tornerà presto a scorrere. Letteralmente, e quindi tenete i più piccoli lontani dallo schermo.