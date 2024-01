“The brothers Sun”, mio figlio è un pericoloso gangster

Su Netflix una serie con l’attrice premio Oscar Michelle Yeoh Francesco Chignola







Per l’attrice malese Michelle Yeoh, star del cinema di Hong Kong da decenni, il 2023 è stato un anno indimenticabile, culminato con la vittoria dell’Oscar per il film “Everything everywhere all at once”. Ma anche il 2024 per lei inizia con i migliori auspici: dal 4 gennaio, infatti, è protagonista su Netflix di una serie che mescola azione, commedia e dramma. Si intitola “The brothers Sun” ed è stata creata da Brad Falchuk (storico socio di Ryan Murphy con cui ha creato serie come “Glee” e “American horror story”).

L’attrice interpreta Eileen Sun, una donna che ha lasciato Taiwan per iniziare una nuova vita a Los Angeles, insieme con il figlio Bruce. Ma le loro certezze sono pronte a essere travolte quando in California arriva Charles, l’altro figlio di Eileen, che era rimasto in Asia con il padre. E così viene fuori la verità: i Sun sono una famiglia di pericolosi gangster, e Charles è in fuga. Insomma, la quieta vita americana di Bruce ed Eileen non sarà più la stessa...