“The Chelsea detective”, su Giallo la 2a stagione

Un mondo di violenza e sete di potere si cela dietro la facciata perbene di Chelsea, uno dei quartieri più esclusivi di Londra. E a indagare sugli omicidi che sconvolgono la tranquillità degli abitanti ci pensa il brillante e acuto detective Max Arnold (Adrian Scarborough), che torna da giovedì 16 novembre su Giallo nella seconda stagione di "The Chelsea Detective".

E c’è una grande novità: Max non sarà più solo ma verrà affiancato da una nuova collega, il sergente Layla Walsh (Vanessa Emme). Insieme dovranno risolvere casi molto complicati: dall’uccisione del direttore di una galleria d’arte, accoltellato durante quella che sembrerebbe una rapina, al misterioso delitto di una donna all’interno di una casa di cura di lusso. Dall’omicidio di uno psicoterapeuta, che sembrerebbe essere stato vittima di un suo paziente, alla morte di un imprenditore locale, che trascinerà Max e Layla in una spirale di gelosie romantiche, conflitti familiari e rivalità aziendali. Insomma, niente per l’inedito duo, che sarà aiutato nelle indagini dall’asso dell’informatica Jess Lombard (Lucy Phelps), dal giovane agente Connor Pollock (Peter Bankolé) e dal medico legale Ashley Wilton (Sophie Stone).

«In questa nuova stagione ci attende “una meravigliosa miscela” di misteri che consente ai poliziotti di esplorare tutti i diversi livelli socio-economici dell’iconico quartiere londinese» ha detto Scarborough. «E, a differenza di altri polizieschi dal tono cupo, qui c’è un pizzico di ironia... che non guasta mai!».