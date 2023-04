“The Continental”: il trailer dello spin-off di “John Wick”

In arrivo la miniserie prequel sulle origini del lussuoso hotel per killer di New York "The continental" Cecilia Uzzo







Mentre "John Wick 4" continua a riempire le sale, l’ampliamento del suo universo narrativo si fa ancora più concreto con il primo teaser trailer di "The Continental". Lo spin-off della saga action con Keanu Reeves è dedicata all’iconico hotel per assassini, diretto (nella sede di New York) da Winston Scott, interpretato nei film da Ian McShane. Il legame con la saga cinematografica è esplicito fin dal titolo completo, cioè "The Continental: From the world of John Wick". La miniserie (composta da tre parti) è tecnicamente un prequel, incentrato sulle origini del Continental e sulla storia di un giovane Winston Scott, interpretato da Colin Woodell. Greg Coolidge e Kirk Ward sono gli sceneggiatori e showrunner che negli Stati Uniti uscirà settembre sulla piattaforma streaming Peacock.

Il teaser trailer

Nel teaser si intravedono alcuni killer armati nella New York City degli Anni 70, in azione sulle note del successo disco di Donna Summer “I Feel Love”. Si alternano immagini di vari ospiti che fanno il check-in al The Continental, mentre diversi cadaveri macchiati di sangue sono pronti per il "check-out". Tra una raffica di colpi di arma da fuoco, maschere e spade da samurai, un giovane Winston Scott cammina lentamente fino a raggiungere l’ingresso del famigerato hotel.

La trama

La miniserie esplorerà l’origine dell'hotel per assassini, fulcro dell’universo di John Wick, attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott, che viene trascinato nello scenario infernale della New York degli Anni 70 per affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Winston traccerà un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo della città, con l'intento di impossessarsi dell’albergo, che diventerà la sua base operativa in futuro.

Il cast e i personaggi

Non ci sarà Keanu Reeves nei panni di John Wick, mentre Winston è interpretato da Colin Woodell,. Il cast comprende anche Mel Gibson, che interpreta un misterioso personaggio di nome Cormac.