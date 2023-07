“The Continental”, il trailer e le prime immagini della serie spin-off di John Wick

C'è anche Mel Gibson tra i personaggi principali del prequel a puntate sulla storia del celebre hotel per assassini Colin Woodell è Winston Scott Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

L’ampliamento dell'universo narrativo di "John Wick" si fa ancora più concreto con il primo teaser trailer (e le prime immagini) di "The Continental". Lo spin-off della saga action con Keanu Reeves è dedicata all’iconico hotel per assassini, diretto (nella sede di New York) da Winston Scott, interpretato nei film da Ian McShane. Il legame con la saga cinematografica è esplicito fin dal titolo completo, cioè "The Continental: from the world of John Wick". La miniserie (in arrivo a settembre su Prime Video e composta da tre parti) è tecnicamente un prequel, incentrato sulle origini del Continental e sulla storia di un giovane Winston Scott, interpretato da Colin Woodell.

La trama

La serie in tre parti esplorerà le origini dell'iconico hotel punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell'universo di John Wick. Lo spettacolo sarà raccontato attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono.

Il teaser trailer