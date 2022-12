“The Crime”, omicidi in Polonia. Da vedere su Netflix

Le due stagioni che compongono questa serie sono davvero intriganti Tiziana Lupi







Se anche voi, come è assai probabile, non parlate il polacco, dovrete accontentarvi dei sottotitoli in italiano. Perché la serie che vi consiglio, “The Crime”, non è mai stata doppiata nella nostra lingua. Ciò nonostante, vale la pena fare un piccolo sforzo perché le due stagioni che la compongono sono davvero intriganti.

Come suggerisce il titolo, gli omicidi non mancano fin dall’inizio della storia: il primo episodio si apre proprio con un morto annegato. Il cadavere affiora in mare, davanti a una giovane madre che ha portato i figli a giocare in spiaggia e questo permette a chi guarda di capire presto che, come in ogni serie che si rispetti, accanto al giallo ci sarà spazio anche per i sentimenti. Perché la madre in questione (Agnieszka Lubczyńska, interpretata da Magdalena Boczarska) è la moglie infelice di un uomo che la trascura ed è immediatamente (e inevitabilmente) attratta da Tomasz Nowiński (Wojciech Zieliński), il commissario incaricato delle indagini che conosce dai tempi dell’università e che ritrova sulla scena del crimine.