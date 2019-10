“The Crown”: ecco il trailer ufficiale della terza stagione

Foto: Olivia Colman in "The Crown"

21 Ottobre 2019 | 15:24 di Giulia Ausani

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di "The Crown", in cui per la prima volta vediamo l'attrice premio Oscar Olivia Colman nei panni di una regina Elisabetta più matura rispetto a quella interpretata da Claire Foy nelle prime due stagioni della serie.

Cast del tutto rinnovato per questi nuovi episodi: accanto a Colman ci sono Tobias Menzies (il principe Filippo), Helena Bonham Carter (la principessa Margaret), Josh O'Connor (il principe Carlo), Erin Doherty (la principessa Anna), Ben Daniels (Lord Snowdon), Jason Watkins (il primo ministro Harold Wilson) e Charles Dance (Lord Mountbatten)

La nuova stagione, in arrivo su Netflix il 17 novembre, coprirà gli anni dal 1964 al 1976, con Harold Wilson come primo ministro: dalla Guerra Fredda alla corsa allo spazio, la famiglia reale dovrà adattarsi a un mondo più libero ma allo stesso tempo più turbolento.