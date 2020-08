“The Crown”: Elizabeth Debicki sarà Lady D

17 Agosto 2020 | 16:54 di Lorenzo Di Palma

Sarà Elizabeth Debicki a interpretare Lady Diana Spencer in The Crown, la serie tv di Netflix incentrata sulle vicende della famiglia reale britannica. L’attrice australiana è stata infatti scelta per impersonare nella quinta e sesta stagione della serie ideata da Peter Morgan la scomparsa e compianta Principessa del Galles.

Bionda e con gli occhi azzurri, proprio come Lady D, Elizabeth Debicki nata 30 anni fa a Parigi da padre polacco e madre australiana, succederà nel ruolo a Emma Corrin, che ha interpretato Diana da giovane nella quarta stagione, di prossima uscita su Netflix.

Nel curriculum dell’attrice c'è la partecipazione nel ruolo di Jordan Baker ne Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann nel 2011, la serie The Night Manager, Guardiani della Galassia Vol. 2 ed è anche una delle protagoniste di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan che sarà al cinema il prossimo 26 agosto.