“The Crown”: la terza stagione in streaming su Netflix

17 Novembre 2019 | 9:00 di Valentina Barzaghi

Il 17 dicembre, in contemporanea in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile, arriva su Netflix la terza, attesissima, stagione di “The Crown”, la serie che racconta la storia di Elisabetta II a partire dalla sua ascesa al trono. La serie svela il peso che la corona ha avuto nella vita di una donna che immaginava per sé tutt’altro destino.

“The Crown 3” ripercorre gli Anni 60 e 70, quelli della politica di Harold Wilson come Primo Ministro, quelli della tragedia di Aberfan (1966) - la città del Galles in cui morirono 144 persone, di cui 116 bambini in seguito al crollo di una miniera sovrastante una scuola - dell’investitura di Carlo a Principe del Galles (1969) e della sua love story con Camilla Shand, poi divenuta Camilla Parker Bowles.

C’è molta storia in questi nuovi episodi della serie creata da Peter Morgan, ma anche molto dietro le quinte tra intrighi, cospirazioni, rapporti sentimentali e famigliari complessi, sodalizi o inimicizie. A interpretarli troviamo un cast cambiato rispetto a quello delle prime due stagioni, a partire dal premio Oscar Olivia Colman nei panni di Elisabetta II al posto di Claire Foy.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di “The Crown” Rispetto alle prime due stagioni, la terza non dimentica il filone narrativo incentrato su Elisabetta II e gli stravolgimenti che la corona ha portato nella sua vita, ma introduce l’elemento familiare in modo massiccio. Viene raccontata come perno portante della Royal Family, tra inimicizie, incomprensioni, intrighi, scandali e strategie politiche. Non a caso due dei personaggi più rilevanti di questa stagione sono la Principessa Margaret (Helena Bonham Carter) e il Principe Carlo (Joshua O’ Connor). Con entrambi la regina ha un rapporto contrastante, diviso tra i sentimenti amorevoli che prova come sorella e madre e quelli irreprensibili di regina.

Il nuovo cast di “The Crown 3” Olivia Colman veste i panni di Elisabetta II. La sua interpretazione racconta una regina ingabbiata nei suoi abiti e nel protocollo, con la perenne paura di sbagliare e il suo sentirsi inadatta, che riesce a essere umana solo quando si permette di evadere dal suo personaggio pubblico. Al suo fianco troviamo Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret, che ancora una volta sopravvive al suo ruolo di seconda con colpi di testa che fanno tremare Buckingham Palace, e Tobias Menzies in quello di un ormai mansueto e innocuo Filippo. Joshua O’Connor interpreta invece il Principe Carlo, una delle figure più commoventi di tutta la serie. Proviamo per lui quello che provavamo per Elisabetta nelle prime due stagioni: dolore per la vita che non può permettersi di vivere nonostante la gabbia dorata in cui è rinchiuso. Nuovi ingressi a sorpresa sono invece la Principessa Anna di Erin Doherty e Alice di Grecia, madre di Filippo, interpretata da Jane Lapotaire: due figure femminili con una brillante intelligenza individuale e libere nonostante il luogo in cui vivono.

La storia Le vicende che Elisabetta II si trova ad affrontare come regina in questa terza stagione sono diverse. Per dare a ciascuna di esse il rilevo che si merita, la struttura di “The Crown 3” è organizzata in maniera pressoché antologica: a ogni puntata corrisponde un evento storico che ha segnato la storia sia del Regno Unito sia della famiglia reale. Al fianco della regina in questo decennio troviamo come Primo Ministro Harold Wilson (Jason Watkins), considerato spesso inadatto a tenere a galla un paese reduce da due guerre mondiali e in piena crisi economica. Turbolenze che toccano profondamente la famiglia reale e soprattutto Elisabetta, chiamati a dimostrare l’importanza della sovranità in un momento storico che mette la loro utilità e il loro sfarzo profondamente in discussione.

Le love stories Questa stagione ha una svolta sentimentale importante: racconta le vittime romantiche della corona. Se da una parte la storia interrotta tra Carlo e Camilla per volere della Royal Family è nota alle masse e qui narrata fin dai suoi esordi, quella tra Elisabetta II e Porchie viene lasciata intendere dietro una facciata di profonda amicizia. Tra le vittime romantiche di “The Crown 3” troviamo anche Margaret e il suo rapporto burrascoso con il marito e fotografo Antony-Armstrong Jones (Ben Daniels). Non vi anticipiamo nulla che non sia già trapelato, invece, dicendovi che non ci sono ancora tracce di Diana, che sarà introdotta nella prossima stagione e interpretata dall’attrice Emma Corrin.

