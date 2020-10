“The Crown”: trama, cast, trailer e immagini della quarta stagione

Foto: Emma Corrin è la principessa Diana in "The Crown" - Credit: © Netflix

13 Ottobre 2020 | 16:46 di Giulia Ausani

Il 15 novembre su Netflix debutta la quarta stagione di "The Crown", pluripremiata serie che ruota attorno alla figura della regina Elisabetta II dall'incoronazione negli Anni 50 a oggi. Si tratta del secondo e ultimo ciclo di episodi in cui a vestire i panni della regina inglese è l'attrice premio Oscar Olivia Colman, che nella quinta stagione verrà sostituita da Imelda Staunton. Intanto, Netflix ha diffuso le prime immagini dei nuovi episodi, in cui possiamo vedere Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher ed Emma Corrin in quelli della principessa Diana da giovane.

Il trailer

La trama

La stagione inizia alla fine degli Anni 70, con Elisabetta (Olivia Colman) e il resto della famiglia reale occupati a salvaguardare la linea di successione, assicurandosi di trovare la sposa più adatta per il principe Carlo (Josh O'Connor), che a trent'anni è ancora scapolo.

L'Inghilterra intanto inizia a risentire dell'impatto delle politiche controverse introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la prima donna inglese investita della carica di primo ministro. Tra lei e la regina sorgono tensioni che peggioreranno quando la Thatcher guiderà il Paese nella guerra delle Falkland, generando conflitti all'interno del Commonwealth. E anche se la storia d'amore di Carlo e della giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) fornisce la distrazione ideale per unire il popolo britannico, tra le mura del palazzo la famiglia reale è sempre più divisa.