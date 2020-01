“The Crown” rinnovata per una quinta e ultima stagione

31 Gennaio 2020 | 16:59 di Giulia Ausani

Netflix ha annunciato il rinnovo di "The Crown" per una quinta e ultima stagione che vedrà una nuova attrice nei panni della regina Elisabetta: dopo Claire Foy e Olivia Colman, sarà Imelda Staunton a interpretare la sovrana inglese. L'annuncio arriva dopo mesi di voci e indiscrezioni.

«Ho guardato "The Crown" sin dalla prima stagione», ha dichiarato Staunton. «Da attrice è stata una gioia vedere come l’interpretazione di Claire Foy prima e di Olivia Colman poi abbia arricchito la sceneggiatura di Peter Morgan. Sono sinceramente onorata di unirmi a un team creativo eccezionale e di portare "The Crown" alla sua conclusione.»

La quinta stagione arriverà fino ai giorni nostri. Intanto, sono in corso le riprese della quarta stagione, la seconda con l'attrice premio Oscar Olivia Colman nei panni della regina britannica.