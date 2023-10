“The Crown” la data di uscita dell’ultima stagione

La sesta e ultima stagione, che racconta la storia della famiglia reale tra il 1997 e il 2005, arriva su Netflix divisa in due parti: a novembre e a dicembre Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Netflix ha annunciato la data di uscita dell’ultima stagione di “The Crown”, la sesta stagione della serie sarà divisa in due parti. I primi quattro episodi arriveranno in streaming il 16 novembre, mentre gli ultimi sei sono previsti per il 14 dicembre. L’arco temporale copre il mandato di Tony Blair, interpretato da Bertie Carvel, per raccontare gli eventi dal 1997 al 2005.

La trama

Una relazione sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente. Il principe William cerca di reintegrarsi nella vita all’Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve cavalcare l'onda dell'opinione pubblica. Con l’avvicinarsi del suo Giubileo d'Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l'inizio di una nuova favola reale tra William e Kate.

Il cast

Nelle nuove puntate torna Elizabeth Debicki nei panni della Principessa Diana e Dominic West in quelli del principe Carlo. A interpretare la Regina Elisabetta II è ancora una volta Imelda Staunton, così come tornano Jonathan Pryce e Lesley Manville, rispettivamente nei ruoli del Principe Filippo e della Principessa Margaret. Non cambiano gli attori che interpretano Mohamed Al Fayed (Salim Daw) e Dodi Fayed (Khalid Abdalla). Per dar conto della crescita dei principi William e Harry arrivano a interpretarli rispettivamente Rufus Kampa e Fflyn Edwards nella prima parte e Ed McVey e Luther Ford nella seconda. Tra le new entry della stagione c’è anche Meg Bellamy nei panni di Kate Middleton.