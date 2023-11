“The curse”, Emma Stone è una conduttrice tv in crisi

Nella serie di Paramount+, marito e moglie si trovano a fare i conti con la maledizione lanciata da una bambina Emma Stone e Nathan Fielder in "The curse" Francesco Chignola







Si puo' vedere su

Non aspettatevi la solita commedia degli equivoci: “The curse”, in arrivo su Paramount+ dall'11 novembre e prodotta dall’innovativa A24, è una satira bruciante e ricca di inquietudine, che può contare sulla performance di Emma Stone, premio Oscar per “La la land”.

Avete mai visto quegli show dove i conduttori ristrutturano case malmesse trasformandole in dimore da sogno? È quello che fanno Asher e Whitney Siegel in tv, anche se la vitalità e l’ottimismo dello show nasconde sommerse tensioni familiari.

Il loro successo inizia a incrinarsi quando, durante le riprese di una puntata, una bambina lancia sulla coppia una maledizione. E i due si convincono, un indizio dietro l’altro, che sia reale.

Il trailer