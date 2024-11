“The day of the jackal”, quando lo sciacallo si trova sotto scacco

Eddie Redmayne è un killer braccato dalle spie "The day of the jackal" Redazione Sorrisi







Uno, nessuno, centomila. Sono i volti dello Sciacallo, lo spietato quanto infallibile sicario che ha i giorni contati. Il premio Oscar Eddie Redmayne presta il volto al killer già interpretato da Edward Fox nel film “Il giorno dello sciacallo” del 1973, tratto dal romanzo omonimo di Frederick Forsyth. A dare la caccia allo Sciacallo ci pensa Bianca (Lashana Lynch), caparbia agente dei servizi segreti inglesi. Nel cast, anche Ursula Corbero, l’indimenticabile Tokyo di “La casa di carta”.

La trama

Assassino solitario, sfuggente e implacabile, lo Sciacallo (Eddie Redmayne) si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Ma mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch), una tenace ufficiale dell'MI6, l’intelligence britannica, che si impegnerà in una implacabile caccia all’uomo in giro per l’Europa per riuscire a catturarlo.

Il cast

Eddie Redmayne

Lashana Lynch

Úrsula Corbero

Charles Dance

Richard Dormer

Chukwudi Iwuji

Lia Williams

Khalid Abdalla

Eleanor Matsuura

Jonjo O’Neill

Nick Blood

Sule Rimi

Florisa Kamara

