“The Decameron”: ecco il cast della serie Netflix

Svelati gli interpreti della nuova serie liberamente tratta dall'opera di Boccaccio, tra loro anche Tanya Reynolds di "Sex Education" Zosia Mamet Credit: © Getty Cecilia Uzzo







"The Decameron" approderà su Netflix, ormai è più che confermato, tanto che è stato rivelato il cast della nuova serie. La notizia di una nuova produzione ispirata all’opera di Giovanni Boccaccio era arrivata verso fine agosto, ma il progetto era ancora nebuloso. Quantomeno, lo è stato fino all’annuncio del cast, che tra l’altro annovera tanti volti noti proprio tra le serie televisive, come Tanya Reynolds, inteprete di Lily in "Sex Education". La serie sarà ambientata nel 1348, proprio come l’opera di Boccaccio: mentre la Peste Nera imperversa su Firenze, un gruppo di nobili tenta di sfuggire dall’epidemia in città e si ritira con la servitù in una villa di campagna. Quella che inizia come una vacanza si trasforma in una lotta per la sopravvivenza, mentre le regole sociali via via si affievoliscono.

La serie

La serie "The Decameron" è stata ideata da Kathleen Jordan e Jenji Kohan (coautrice di altri titoli per la televisione come" Sex and the City", "Una mamma per amica", "Will & Grace" e, soprattutto, creatrice di "Orange Is the New Black"), che ne sono anche produttrici esecutive. Kathleen Jordan ha spiegato che "The Decameron" è molto liberamente tratta dal "Decamerone" di Boccaccio, infatti la storia sarà quasi interamente originale. Di certo, la serie affronterà con un tocco di humor i temi delle differenze di classe e della lotta per il potere e la sopravvivenza in un periodo di pandemia. Le riprese dovrebbero svolgersi in Italia, mentre Mike Uppendahl (" Ratched", " American Crime Story"), sarà il regista di quattro degli otto episodi previsti.

Il cast: interpreti e personaggi

Il cast è composto da numerosi protagonisti, tra cui Tony Hale, Zosia Mamet e Tanya Reynolds. Il resto del cast includerà Amar Chadha-Patel, Leila Farzad, Lou Gala, Karan Gill, Saoirse-Monica Jackson, Douggie McMeekin e Jessica Plummer.