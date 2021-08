“The Defeated”, un poliziotto americano a Berlino

Ecco la prima stagione del giallo con il bel Taylor Kitsch "The Defeated" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Max McLaughlin (interpretato da Taylor Kitsch) è un detective newyorchese. Siamo nel 1946, subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, e Max viene inviato a Berlino dove riceve l'incarico di organizzare una squadra di polizia sul modello americano.

Inizierà così a collaborare con la collega Elsie Garten (Nina Hoss). Tra un caso e l'altro, Max ha anche un'indagine estremamente personale da seguire: quella che riguarda la sparizione di suo fratello Moritz, avvenuta proprio in Germania. La prima stagione è disponibile in streaming su Netflix a partire dal 18 agosto. Indubbiamente si tratta di una serie originale con un'ambientazione non comune. Merita di essere scoperta!