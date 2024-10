“The Diplomat”, tutto sulla seconda stagione e dove eravamo rimasti

Arriva la seconda stagione di "The Diplomat" con Keri Russell Da sinistra: Keri Russell e Rufus Sewell nella seconda stagione di "The Diplomat". Credits: Courtesy of Netflix. Paolo Di Lorenzo







Torna "The Diplomat", la celebrata serie Netflix con protagonista Keri Russell. L'indimenticabile protagonista di "Felicity" torna sugli schermi in questo thriller politico pieno di colpi di scena. A confezionare la serie troviamo Debora Cahn, sceneggiatrice che si è fatta le ossa con serie come "Homeland", "The West Wing" e "Grey's Anatomy". Il suo curriculum ben riflette la miscela irresistibile che è "The Diplomat", capace di equilibrare gli intrighi geopolitici con le trame melò. Un'accoppiata non facile, ma di grande effetto.

Quando esce la seconda stagione di "The Diplomat"?

La seconda stagione arriva giovedì 31 ottobre 2024 su Netflix in tutti i territori raggiunti dal servizio. Si tratta di un'attesa di ben 18 mesi tra la prima e la seconda stagione. La serie esordì infatti il 20 aprile dello scorso anno, ottenendo recensioni entusiastiche da parte di critica e pubblico.

Dove eravamo rimasti: il finale della prima stagione

Il finale della prima stagione offre finalmente una risposta all'enigma della portaerei britannica colpita al largo delle coste iraniane: a dare l'ordine fu Nicol Trowbridge (Rory Kinnear), il primo ministro britannico. Trowbridge intende coprire le proprie tracce uccidendo il mercenario russo Roman Lenkov, fatutore dell'attacco per il quale è scattato un mandato di cattura.

Kate (Keri Russell) apprende tutto ciò grazie a Brielle Fournier (Micky Sebastian), ministro dell'interno francese. La prima stagione si conclude con una nuova esplosione, che avviene quando il deputato conservatore Merritt Grove (Simon Chandler) si appropinqua a una macchina. Alla fine del primo capitolo non è chiaro se Hal (Rufus Sewell), Stuart (Ato Essandoh) e Ronnie (Jess Chanliau) siano o meno usciti indenni da quest'altro attentato, che tiene banco per la maggior parte della seconda stagione.

La trama della seconda stagione

Nella seconda stagione, una bomba esplode nel cuore di Londra e sconvolge il mondo dell'ambasciatrice americana Kate Wyler. Il suo incubo diventa realtà: Kate si batte per tenere unita la sua squadra, mentre si affrontano le incommensurabili perdite dovute a quell'attacco. Attacco che non proviene da una nazione rivale, ma dall'interno del governo britannico.

Mentre Kate insegue la verità, il suo unico vero alleato è il quasi ex marito Hal Wyler, ancora molto coinvolto nelle vicende che la riguardano. Kate deve fare i conti con un matrimonio difficile e con un altrettanto rapporto complesso che la lega al ministro degli Esteri britannico Austin Dennison (David Gyasi). A peggiorare le cose, la visita tutt'altro che di piacere del vicepresidente Grace Penn (Allison Janney).

Quanti episodi ha la seconda stagione?

Sono in arrivo sei episodi per la seconda stagione, due in meno rispetto alla precedente. La ragione di questo accorciamento è da rintracciarsi negli scioperi dei sindacati di sceneggiatori e attori americani che lo scorso anno hanno paralizzato il comparto cinematografico e televisivo a stelle e strisce. Con lo slittamento delle riprese - iniziate a giugno 2023 e poi interrotte fino alla revoca dello sciopero, arrivata cinque mesi dopo -, la produzione ha dovuto ridurre i tempi di set per non "bucare" l'uscita entro la fine di quest'anno.

Chi c'è nel cast di "The Diplomat" stagione 2

Capitanato da Keri Russel - coinvolta anche dietro le quinte come produttrice esecutiva - e Rufus Sewell nei panni di Kate e Hal Wyler, il cast della serie include David Gyasi (Austin Dennison), Ali Ahn (Eidra Park), Rory Kinnear (Nicol Trowbridge) e Ato Essandoh (Stuart Hayford). Completano l'ensemble Celia Imre (Margaret Roylin), Miguel Sandoval (Miguel Ganon), Nana Mensah (Billie Appiah) e Michael McKean (William Rayburn). Al già nutrito cast della serie si unisce l'attrice Premio Oscar Allison Janney, qui nei panni della vice presidente Grace Penn.

Il trailer

La terza stagione di "The Diplomat" si farà

Non resterete col fiato sorpreso alla fine di questi episodi. Il colosso dello streaming ha già reso noto di avere riconfermato la serie per una terza stagione, il cui debutto avverrà verso la fine del 2025. Le riprese hanno avuto luogo tra giugno e settembre di quest'anno a Londra.