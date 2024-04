“The diplomat”, una serie avvincente con numerosi riferimenti alla realtà. Da vedere su Netflix

Nei due anni che ci sono voluti per realizzare la prima stagione sono stati intervistati esperti del servizio diplomatico e militare Solange Savagnone







Mai come ora la visione di “The diplomat” su Netflix è utile per capire come funziona il mondo delle relazioni diplomatiche. Non a caso nei due anni che ci sono voluti per realizzare la prima stagione sono stati intervistati esperti del servizio diplomatico e militare, e sono stati usati come consulenti i funzionari della sicurezza nazionale e della politica estera degli Stati Uniti. Il risultato è una serie avvincente con numerosi riferimenti alla realtà, dalla Brexit al conflitto tra Russia e Ucraina.

Kate Wyler (Keri Russell) ha sempre lavorato sul campo. Accetta quindi con poca convinzione il ruolo di ambasciatrice Usa nel Regno Unito dove arriva con il marito, anche lui diplomatico ma con velleità politiche. Kate è una donna concreta, schietta, “operativa” e il suo carattere deciso le consentirà di affrontare una crisi internazionale che rischia di fare saltare gli equilibri mondiali, in un crescendo di tensione che trova il suo apice in un finale aperto che lascia con il fiato sospeso in attesa della seconda stagione.