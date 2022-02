“The dropout”: il cast e il trailer della serie con protagonista Amanda Seyfried

In arrivo su Disney+ ad aprile la nuova serie che racconta la vera storia di Elizabeth Holmes Naveen Andrews e Amanda Seyfried in "The dropout" Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Arriva in streaming su Disney+ il prossimo 20 aprile la nuova serie originale "The dropout". Composta da otto episodi, racconta la storia di Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried), fondatrice ed ex amministratrice delegata della Theranos, di come una giovane miliardaria ha potuto perdere tutto in pochissimo tempo.

Il cast

Protagonisti sono Amanda Seyfried nel ruolo di Elizabeth Holmes e Naveen Andrews in quello di Sunny Balwani. Nel cast troviamo anche: Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterson e Michaela Watkins.

Il trailer