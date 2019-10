“The End of the F***ing World”, il trailer della seconda stagione

“The End of the F***ing World”, il trailer della seconda stagione

Foto: La locandina di "The End of the F***ing World 2"

30 Ottobre 2019 | 14:24 di Redazione Sorrisi

La seconda stagione di "The End of the F...ing World" è in arrivo martedì 5 novembre e il trailer ci permette di scoprire qualche dettaglio in più.

Alyssa (Jessica Barden) sta ancora subendo le ripercussioni degli eventi della prima stagione. Nei nuovi episodi debutta il personaggio di Bonnie, interpretato dalla vincitrice del premio BIFA Naomi Ackie, una outsider con un passato complicato e un misterioso legame con Alyssa.

Lo scrittore inglese Charlie Covell torna come sceneggiatore della seconda stagione di "The End of the F...ing World", ispirata ai personaggi dell’omonima serie di fumetti di Charles Forsman. Le canzoni originali e la colonna sonora saranno nuovamente a cura di Graham Coxon. Le registe inglesi Lucy Forbes e Destiny Ekaragha dirigeranno rispettivamente il primo e il secondo blocco di episodi.