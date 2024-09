“The Equalizer”: attenti, indaga Queen Latifah

Si puo' vedere su

Nella terza stagione avevamo lasciato la misteriosa giustiziera del mondo moderno Robyn McCall (Queen Latifah) in estrema difficoltà. E nella stessa situazione la ritroviamo anche nel quarto capitolo di “The Equalizer”, che sbarca il 10 settembre su Now. I suoi amici sono in pericolo, mentre lei sembra essere completamente in balia degli eventi e in difficoltà a reagire. Inoltre, fatica a trovare il giusto equilibrio tra il suo ruolo di vigilante e quello di madre single. Nuove e difficili sfide la attendono. Riuscirà, come al solito, a portare giustizia là dove le autorità non arrivano?