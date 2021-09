“The equalizer”, con Queen Latifah la giustizia è al sicuro

Su Sky Investigation e Now il reboot della serie Anni 80, andata in onda in italia col titolo “Un giustiziere a New York” Queen Latifah in "The Equalizer" Credit: © Sky Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Su Sky Investigation e quindi su Now arriva la prima stagione del reboot di una celebre serie della Cbs andata in onda tra il 1985 e il 1989 (in Italia andò in onda col titolo “Un giustiziere a New York”), "The equalizer". Protagonista è Queen Latifah nei panni di Robyn McCall, madre di un’adolescente ribelle ma soprattutto ex agente di un’organizzazione vicina alla Cia che si occupa di operazioni al limite della legalità. Due episodi a settimana.

La trama

In una New York contemporanea Robyn McCall, oltre ad essere madre di un’adolescente ribelle, è un’ex agente operativa di un’organizzazione vicina alla CIA nota come "The Company", incaricata dal governo federale di occuparsi di operazioni non proprio pulite, oltre i confini della legalità. Ma il desiderio di combattere per gli innocenti, le dà la forza di rimettersi in gioco e grazie alle sue numerose abilità, torna in azione per difendere chi non può difendersi né da solo né con l’aiuto della legge. Diventa così una "giustiziera" con il compito di pareggiare i conti di coloro che vengono ingiustamente accusati. Allo stesso tempo, aiutando gli altri Robyn proverà anche ad aiutare se stessa: riuscirà a mettere a tacere il senso di colpa per quanto fatto in passato?