“The Equalizer” e “The Sinner”, 2 serie per l’estate del Canale 20

Da mercoledì 10 agosto, azione e thriller in prima e seconda serata Enrico Casarini







Torna McCall, il misterioso giustiziere di New York. Anzi, il “pareggiatore di conti”, perché questo vuol dire il titolo della serie in partenza sul canale 20 dal 10 agosto: "The Equalizer". Vi dice qualcosa, vero? Nel 2014 e nel 2018 Denzel Washington è stato McCall in due film di successo; prima, tra il 1985 e l’89, l’aveva interpretato Edward Woodward nella serie "Un giustiziere a New York". La novità è che oggi McCall è interpretato da una donna: Queen Latifah, amabile ma letale. Se agli occhi del mondo è una madre single, il suo passato da agente segreto l’aiuta a sistemare i torti subiti dalla gente comune. Con le buone o, spesso, con le cattive.

Sempre sul canale 20 da mercoledì 10 agosto, ma in seconda serata, arriva l’ultima stagione di "The Sinner" (il titolo è quello del libro della tedesca Petra Hammesfahr che nel 2017 ispirò la serie, "The Sinner: la peccatrice"), e l’atmosfera cambia drasticamente. Addio alla caotica New York: siamo su un’isola del Maine. Addio ai metodi anche drastici della McCall: Harry Ambrose (interpretato da Bill Pullman) è un ex investigatore che vorrebbe godersi la pensione e invece si ritrova a investigare sull’inspiegabile suicidio di una ragazza del posto. Anche questa quarta stagione della serie è dedicata a un’unica indagine, ma l’intreccio è ben più che sufficiente…