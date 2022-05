“The Essex Serpent”: dal romanzo bestseller la serie con Claire Danes e Tom Hiddleston

Su Apple Tv+, la serie che ha come protagonista una donna di fine Ottocento che indaga su un serpente mitologico, scontrandosi con credenze popolari e religiose Claire Danes e Tom Hiddleston sono protagonisti di "The Essex Serpent", la miniserie su Apple TV+ dal 12 maggio. Valentina Barzaghi







È tratta dal romanzo di Sarah Perry la nuova miniserie Apple Tv+ “The Essex Serpent”, in streaming dal 13 maggio. Un altro titolo a catalogo che conferma la qualità narrativa delle produzioni Apple. A interpretarla ci sono due stelle del piccolo e grande schermo come Claire Danes (“Homeland”) e Tom Hiddleston (“Locki”).

La trama

“The Essex Serpent” inizia a Londra nel 1893. Cora Seaborne (Danes) è una naturalista condannata al ruolo di moglie dall’uomo autoritario e crudele con cui è sposata. Quando il marito muore, per lei inizia una seconda vita. La donna decide di riprendere i suoi studi sui fossili, fino a quel momento abbandonati, partendo con l’inseparabile bambinaia Martha (Hayley Squires) e il figlio Francis per l’Essex. Trasferitasi nella cittadina di Colchester, Cora si imbatte nella misteriosa voce secondo cui un gigantesco serpente marino sia emerso dalle acque e abbia ucciso una giovane del luogo. Decisa a saperne di più, va a conoscere il vicario, Will Ransome (Hiddleston). Cora e William guardano la vicenda da due punti diametralmente opposti: lei pensa che ci sia un fondo di verità nei leggendari accadimenti per cui valga la pena indagare, lui ritiene invece che sia solo superstizione e che sia meglio rifuggirla per evitare isterismi e paure infondate negli abitanti. Nonostante ciò, i due trovano una passione comune nella scoperta e nell’eccitazione che un punto diverso può offrire, che li porta ad intrecciare un profondo legame.

Il trailer

“The Essex Serpent” racconta la rinascita di una donna dopo un matrimonio tossico. Cora Seaborne, una magnetica Claire Danes con i capelli color fuoco e abiti invidiabili, è il cuore pulsante di tutta la narrazione. È una donna di carattere, passionale e testarda, che dopo essere stata prigioniera una volta, vuole sentirsi libera. Anche a costo di calarsi nelle situazioni più rischiose per portare avanti ciò in cui crede e che desidera.

Intorno a lei ci sono gli abitanti del villaggio di Colchester, che affidano la propria capacità critica e decisionale alla religione, affibbiando al demonio responsabilità che invece sono solamente umane. In tal senso, il vicario Will Ransome è una figura inconsueta nel panorama narrativo religioso, soprattutto di questo tipo, un uomo con i piedi ben piantati a terra, che prova a portare la razionalità nel credo.

Will è un uomo introspettivo, saggio, con una famiglia unita, in cui man mano si inserisce la figura di Cora. Sua moglie Stella (Clémence Poésy), uno dei personaggi più defilati ma potenti e meglio raccontati della serie, conosce il marito e il destino che la attende. Cora le piace come donna e spera ogni meglio per il futuro di Will.

Un altro personaggio molto importante nella serie è quello del Dottor Luke Garrett (Frank Dillane), un giovane medico ambizioso che Cora conosce sul letto di morte del marito e con cui intreccia una brillante amicizia. Garrett fa entrare nella narrazione la medicina, con le prime importanti scoperte in campo chirurgico e il fermento verso la ricerca di quegli anni, nella sua componente scientifica, in antitesi con credenze e miti.

“The Essex Serpent” è una storia in sei puntate - tutte disponibili da subito in streaming - in cui il termine indagine trova numerose declinazioni: c’è quella sul mostro marino, ovviamente, ma anche quella professionale e personale della protagonista e di molti tra coloro la circondano. È una storia romantica e un racconto che mette a confronto religione e mito. È una serie in cui le eroine sono molteplici e molto differenti tra loro, così come le loro controparti maschili. La serie è una splendida messa in scena del racconto di Sarah Perry, cupa e soffocante sotto certi aspetti, come le ambientazioni, ma allo stesso tempo aperta per le personalità dei suoi protagonisti e la loro inclinazione a mettersi in gioco di continuo.