“The expanse 6”: trama, cast e trailer

L'ultima stagione della serie arriva in streaming su Prime Video a dicembre







Arriva venerdì 10 dicembre in streaming su Prime Video la sesta stagione di “The expanse”. Un episodio a settimana, si arriverà poi alla puntata finale il 14 gennaio 2022. sei episodi per quella che sarà anche l'ultima stagione della serie.

La trama

Il sistema solare è in guerra, mentre Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni di guerra e le perdite di quota minacciano di dividere l’equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l’ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura degli Asteroidi, Drummer e ciò che è rimasto della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, inizia a sorgere un nuovo potere.

Il cast

Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Cara Gee, Frankie Adams, Keon Alexander, Nadine Nicole e Jasai Chase Owens.

Il teaser trailer