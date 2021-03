“The Falcon and the Winter soldier”: due eroi nel nome di Capitan America

Disney+ lancia la nuova serie basata sull’universo dei fumetti Marvel Anthony Mackie e Sebastian Stan in "The Falcon and the Winter soldier" Credit: © Disney+ Matteo Valsecchi







L’ultima volta li abbiamo visti insieme nel finale di “Avengers: Endgame” accanto al loro mentore e amico di sempre, Capitan America, da cui hanno ricevuto il testimone per portare avanti la sua missione a difesa della Terra.

Sono Sam Wilson (Anthony Mackie), ossia il supereroe dotato di ali meccaniche The Falcon, e Bucky Barnes (Sebastian Stan), l’indistruttibile Soldato d’Inverno. Ora si ritrovano fianco a fianco per una serie di nuove missioni in cui saranno aiutati da una vecchia amica, l’agente speciale Sharon Carter (Emily VanCamp). E il cattivo di turno? Conosciamo già anche lui: è lo spietato Helmut Zemo (Daniel Brühl) che aveva dato del filo da torcere a entrambi nel film Marvel “Captain America: Civil War”.