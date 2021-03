“The Falcon and The Winter Soldier”: trama, cast e trailer

Composta da 6 episodi, la nuova serie tv tratta dall’universo Marvel debutta in streaming su Disney+ il 19 marzo Anthony Mackie e Sebastian Stan in "The Falcon and the Winter soldier" Credit: © Disney+ Valentina Barzaghi







Sam Wilson alias The Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes alias The Winter Soldier (Sebastian Stan) si sono riuniti alla fine di “Avengers: Endgame”, a partire dal momento in cui Steve Rogers-Captain America (Chris Evans) dona il suo scudo a Sam, che rimane abbastanza perplesso. Debutta il 19 marzo in streaming su Disney+ “The Falcon and The Winter Soldier”, la serie che racconta come continua il loro sodalizio dopo i fatti narrati nel film.

La serie spin-off Marvel Studios in sei episodi, diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come sceneggiatore, vede i due personaggi Marvel alleati contro una minaccia globale e coinvolti in una missione inaspettata che li colpisce molto da vicino, mettendo alla prova sia le loro capacità sia la loro pazienza.

Il cast

Nel cast, insieme a Anthony Mackie (“Altered Carbon”, “Detroit”) nei panni di The Falcon e Sebastian Stan (“La truffa dei Logan”, “Tonya”) in quelli di The Winter Soldier, ci sono anche Daniel Brühl (“L’alienista”, “Rush”), Wyatt Russell (“Overlord”, “22 Jump Street”), Emily VanCamp (“Captain America: The Winter Soldier”) e molti altri.

“The Falcon and The Winter Soldier” arriva su Disney+ dopo il meritato successo di un’altra serie tratta dall’universo Marvel, “WandaVision”, e promette di regalarci sorprese e immancabili scariche di adrenalina.

Il trailer

Se, prima di avvicinarvi a questa nuova storia, avete bisogno un breve ripasso sui personaggi, su Disney+ trovate “Marvel Studios Legends”, con cui rivivere molte delle avventure dei supereroi di casa Marvel. Gli episodi dedicati a Falcon, Winter Soldier (o Il soldato d’inverno nella traduzione italiana), Zemo (nella serie interpretato da Daniel Brühl) e Sharon Carter (Emily VanCamp) sono già disponibili.